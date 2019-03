In Venezuela c’è stato un nuovo grande blackout, il secondo in poche settimane dopo quello che per diversi giorni aveva lasciato senza corrente gran parte del paese e della capitale Caracas. Anche questo nuovo blackout, scrive Reuters, riguarda gran parte del Venezuela e quasi tutti i quartieri di Caracas, dove tra le altre cose oggi i negozi hanno chiuso in anticipo per paura di razzie e la metropolitana è stata bloccata. Come in occasione del primo blackout, anche questa volta il governo venezuelano ha parlato di un “attacco” organizzato per destabilizzare il paese.