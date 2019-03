In Ucraina ci sono le elezioni presidenziali

In Ucraina si vota oggi per il primo turno delle elezioni presidenziali. Se nessuno dei 39 candidati presidenti dovesse però superare il 50 per cento dei voti, il 21 aprile ci sarà un ballottaggio tra i due più votati. I candidati con le maggiori possibilità di andare al ballottaggio sono tre, tutti considerati filo-europei: un’ex prima ministra, l’attuale presidente e un comico che in tv interpreta un presidente.

– Yulia Tymoshenko: ex primo ministro, è una delle più famose politiche ucraine, che nel 2005 guidò la cosiddetta “rivoluzione arancione” e poi fu incarcerata dal governo filorusso sulla base di accuse dubbie

– Petro Poroshenko: l’attuale presidente dell’Ucraina, che fu eletto nel 2014 dopo le grandi proteste a favore dell’avvicinamento del paese all’Unione Europea. Poroshenko è molto ricco, soprattutto grazie a un’azienda di cioccolato.

– Vladimir Zelenskiy: un comico e attore di 41 anni, che nella tv ucraina recita in una serie in cui interpreta un insegnante che dopo uno sfogo finito su YouTube riesce a diventare presidente ucraino. Zelenskiy lavora nella tv controllata dall’oligarca ucraino Ihor Kolomoyskyi, oppositore di Poroshenko. Secondo i più recenti sondaggi Zelenskiy è in testa, con circa il 25 per cento delle preferenze.

Le elezioni di oggi sono importanti perché l’Ucraina è una repubblica semi-presidenziale: il presidente ha infatti molto potere su questioni come la sicurezza nazionale, la difesa e la politica estera. In più, come ha raccontato Politico, in Ucraina l’inflazione è vicina al 10 per cento e il paese deve gestire i complicati rapporti con la Russia di Vladimir Putin.