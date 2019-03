Cosa c’è stasera in TV

Stasera su Rai Uno ci sono Simona Ventura, Jean-Claude Juncker e Fabio Fazio. Su Rete 4 c’è un film con Kurt Russell che fa l’eroe e su Rete 4 c’è una miniserie con Sabrina Ferilli. Oppure su Italia 1 e La7 ci sono Le Iene e Massimo Giletti, se proprio.

Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa

La nuova puntata del programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto. Stasera Fazio intervisterà Simona Ventura e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker (ma non insieme).

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Due episodi della sedicesima stagione della serie tv poliziesca, che fino a una settimana fa andava in onda il sabato.

Rai Tre

21.30 – Amore criminale

Nuova puntata del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto da Veronica Pivetti.

Per narcisismo non s’intende la persona esibizionista, egocentrica ed egoriferita. Il narcisismo è qualcosa di molto più grave, il primo campanello d’allarme per riconoscere un narcisista è la totale mancanza di empatia.

Questa sera #Sopravvissute con @MatildeDErrico @RaiTre pic.twitter.com/5paKlIPB2T

— Amore Criminale (@AmoreCriminal) March 31, 2019