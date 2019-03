In Turchia è giorno di elezioni amministrative

In Turchia si sta votando per le elezioni amministrative in cui circa 57 milioni di persone sono chiamate a scegliere sindaci, consiglieri comunali e altri amministratori locali. Come spesso capita in questi casi il voto è però visto anche come un modo di testare la fiducia dei turchi nei confronti del presidente Recep Tayyip Erdoğan. La Turchia è entrata in recessione e i sondaggi dicono che lui e il suo partito (l’AKP) potrebbero perdere il controllo di diverse città, comprese Istanbul, la più grande, e Ankara, la capitale.