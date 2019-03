La Turchia è in recessione: è la prima volta in 10 anni

A fine 2018 la Turchia è entrata in recessione per la prima volta negli ultimi 10 anni, stando ai dati appena diffusi dall’Istituto turco di statistica. Secondo l’istituto, nel quarto trimestre del 2018 il PIL si è ridotto del 2,4 rispetto al trimestre precedente, che aveva già registrato una riduzione dell’1,6 rispetto ai tre mesi prima: per recessione si intende infatti la riduzione del PIL in due trimestri consecutivi. Nel 2018 il PIL turco si è in tutto ridotto del tre per cento rispetto all’anno prima. Tra le cause principali ci sono il crollo del valore della lira turca dello scorso anno e un aumento dei tassi di interesse applicati dalla banca centrale.