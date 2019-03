10 persone sono state arrestate in Germania perché sospettate di preparare un attentato

La polizia tedesca ha detto di aver arrestato 10 persone sospettate di preparare un attentato terroristico di matrice jihadista. Gli arresti sono stati fatti tra venerdì e sabato in diverse città, tra le quali Essen, Düsseldorf, Wuppertal e Moenchengladbach. Un portavoce della polizia ha detto che le persone sono sospettate di avere legami con lo Stato Islamico (o ISIS) e che al momento non si pensa che avessero un obiettivo specifico. Si sa che uno dei dieci è originario del Tajikistan, ma non ci sono informazioni sulla nazionalità degli altri nove. Già il 22 marzo la polizia tedesca aveva arrestato 10 persone sospettate di legami con l’ISIS.