10 persone sono state arrestate in Germania perché sospettate di preparare un attentato

Dieci persone sono state arrestate in Germania perché sospettate di preparare un attentato terroristico di matrice jihadista. Secondo gli investigatori le persone arrestate, di cui non si conoscono ancora le nazionalità e che hanno tra i 20 e i 42 anni, stavano pianificando un attentato che prevedeva l’impiego di automobili e armi da fuoco «per uccidere più persone possibili», dice la polizia. Gli arresti sono avvenuti a Francoforte e in altre città limitrofe. La polizia ha trovato nelle abitazioni circa 20mila euro in contanti, diversi documenti e piccoli quantitativi di droga. I principali sospettati sono un 21enne di Offenbach, una città vicina a Francoforte, e due fratelli 31enni di Wiesbaden, che avevano legami con la comunità islamica salafita della zona.