Il Tar del Lazio ha sospeso le multe da 3 e 1 milioni di euro che erano state comminate a Ryanair e Wizz Air per le loro politiche sui bagagli a mano

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tar) ha sospeso le multe che erano state comminate alle compagnie aeree Ryanair e Wizz Air per le loro politiche sui bagagli a mano. A febbraio Ryanair era stata multata per 3 milioni di euro, e Wizz Air per un milione, dall’AGCM – l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Antitrust: l’accusa era riferita ai cambiamenti nelle politiche sui bagagli a mano, diventate più stringenti e con maggiori spese potenziali a carico dei clienti. Il Tar ha però accolto i ricorsi delle compagnie aeree, sospendendo le multe e stabilendo che verrà svolta una nuova udienza a ottobre per discutere nel merito i ricorsi.