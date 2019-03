Cosa c’è stasera in Tv

Se siete nostalgici della televisione di una volta, questa sera vi va bene: c’è la prima puntata di una nuova edizione della Corrida – lo storico programma condotto da Corrado Mantoni, da tutti conosciuto come Corrado. E ci sono diversi film, notevoli, di qualche anno fa: Il caso Spotlight, ad esempio, che racconta la storia vera di un’indagine portata avanti da un gruppo di giornalisti del quotidiano Boston Globe nel 2002 sulle molestie sessuali nella chiesa o Il sesto senso («Vedo la gente morta», diceva il bambino). Su Rai Tre c’è Veloce come il vento, film italiano, anche se secondo molti critici non lo sembra. E poi: le qualificazioni agli Europei del 2020 e la finale di Italia’s Got Talent.

Rai Uno

21.25 – La Corrida

Nuova edizione di una storica trasmissione pensata da Corrado che torna uguale uguale: la condurrà Carlo Conti, con la partecipazione di Ludovica Caramis. Sul palco ci saranno persone comuni e professionisti dello spettacolo che si esibiranno davanti a Conti seduto sul classico sgabello. I dilettanti allo sbaraglio saranno giudicati dal pubblico in studio che avrà pentole, fischietti e campanacci.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Tre episodi della quindicesima stagione della serie tv americana che si sviluppa attorno alle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.

Continuano le indagini della Unità Anticrimine della Marina Militare degli Stati Uniti 👮‍♂️👮‍♀️

Dalle 21.20 triplo appuntamento con @NCIS_CBS 😎 pic.twitter.com/6PQYNhkB8T — Rai2 (@RaiDue) March 22, 2019

Rai Tre

21.20 – Veloce come il vento

Film sportivo e d’azione sulle corse automobilistiche. Il regista è Matteo Rovere e i due attori principali sono entrambi bolognesi: Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, al suo primo film. È ambientato in Emilia-Romagna: De Angelis interpreta Giulia, una ragazza che si trova a dover crescere da sola il fratello minore, Nico, e che – per soldi ma non solo – fa la pilota nel campionato italiano GT (macchine, insomma). Per provare a vincere, Giulia accetta l’aiuto di suo fratello maggiore Loris, interpretato da Accorsi. Loris è un ex pilota che si è ritirato ed è diventato tossicodipendente. Il film racconta il difficile rapporto tra i due e mostra moltissime scene di corse d’auto.

Rete 4

21.25 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Antonio Logli è stato condannato in primo grado e in appello a 20 anni di carcere.

Domani a #Quartogrado vi mostreremo nuovi documenti e nuove testimonianze che potrebbero ribaltare le precedenti sentenze. https://t.co/Jcl3zkJZhe — Quarto Grado (@QuartoGrado) March 21, 2019

Canale 5

21.21 – Ciao Darwin

Nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Italia Uno

20.45 – Portogallo-Ucraina

Qualificazioni agli Europei del 2020, in diretta da Lisbona.

La7

21.20 – Propaganda Live

Nuova puntata del programma di satira politica di e con Diego Bianchi. Oltre ai soliti Makkox e Mirko Matteucci ci sarà ospite Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica.

Questa sera torna #propagandalive.

In studio con noi anche Ezio Mauro. Ci vediamo alle 21.15 su @La7tv pic.twitter.com/xSGDRG0T8Z — Propaganda Live (@welikeduel) March 22, 2019

Tv8

21.20 — Italia’s Got Talent

Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Claudio Bisio e Frank Matano saranno per l’ultima volta i giudici dell’edizione di quest’anno. A condurre il talent è Lodovica Comello e stasera ci sarà la finale.

15 emozioni, una dietro l’altra, per prepararvi alla finale più attesa di sempre: la finale di #IGT con @maramaionchi, #ClaudioBisio, @FrankMatano, @kikkafede88 e @lodocomello 😍

Voi per chi fate il tifo? 🤔

Scrivetelo qui e non perdetevi il live questa sera dalle 21:15 📺 pic.twitter.com/AcQz2civeG — TV8 (@TV8it) March 22, 2019

Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo.

Di una cosa almeno siamo sicuri: il Presidente #CrozzaBerlusconi LO SAAAAAAAAAA 😂

Alle 21.25 torna #FratelliDiCrozza con una nuova puntata! Nel frattempo, rivedete quella di settimana scorsa solo su Dplay: https://t.co/SU7FfdGj11 pic.twitter.com/ybs4JsRQ8l — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) March 22, 2019

Rai Movie

21.05 – Il caso Spotlight

Film del 2016 che racconta la storia vera di un’indagine portata avanti da un gruppo di giornalisti del quotidiano Boston Globe nel 2002: riguardava le molestie sessuali compiute dai preti dell’arcidiocesi cattolica di Boston, e i tentativi della stessa arcidiocesi di impedire che giornali o polizia ne venissero a conoscenza. Il film è diretto da Tom McCarthy e nel cast ci sono, tra gli altri, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton, Liev Schreiber e Stanley Tucci. Vinse l’Oscar del 2016 per il Miglior Film e la Miglior sceneggiatura originale.

Iris

21.10 – Il sesto senso

Costò circa 40 milioni di dollari e ne incassò più di 600, diventando il secondo film per incassi di quell’anno, dietro a Star Wars. Ha un finale decisamente sconvolgente e la sua frase più celebre, detta da un bambino di nove anni, è: «Vedo la gente morta».

Rai 4

21.10 – Sicario

Film del 2015 diretto da Denis Villeneuve (quello di Blade Runner 2049 e di Arrival), interpretato da Emily Blunt e Benicio del Toro. Per Taylor Sheridan, lo sceneggiatore e regista che lo ha ideato, fa parte di una trilogia sulla moderna frontiera americana insieme a Hell or High Water (2016) e Wind River (2017), anche se i personaggi non sono gli stessi. La protagonista di Sicario è un’agente dell’FBI che prende parte a un’operazione per contrastare il narcotraffico al confine tra Stati Uniti e Messico; nel corso del film farà fatica a capire chi è “buono” e chi “cattivo”.

Sky Cinema Uno

21.15 – Benedetta follia

Sky Cinema Family

21.00 – Jumanji – Benvenuti nella giungla