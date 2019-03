Le elezioni amministrative e le elezioni regionali del Piemonte saranno lo stesso giorno delle elezioni europee, il 26 maggio

Le elezioni amministrative previste per il 2019 e le elezioni regionali in Piemonte saranno il 26 maggio, lo stesso giorno delle elezioni europee. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri e ora dovrà essere confermata da un decreto del Presidente della Repubblica. Tra le città capoluogo dove si andrà a votare per l’elezione del sindaco ci sono Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Potenza, Campobasso; Pescara, Ferrara, Bergamo, Livorno, Modena, Reggio Emilia, Lecce, Sassari, Pavia, Prato, Foggia, Forlì, Avellino, Verbania, Vercelli, Vibo V., Pesaro, Urbino, Rovigo, Biella, Cesena, Cremona e Ascoli Piceno.

🗳 Ora è ufficiale: saranno accorpate alle Europee del 26 maggio le elezioni regionali in Piemonte e le amministrative in 3.818 comuni (di cui 237 comuni superiori). Tutte le news, come sempre, su https://t.co/6JtEPrc3xe. — YouTrend (@you_trend) March 21, 2019