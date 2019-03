Weekly Post #14 – Cosa c’è intorno al Congresso Mondiale delle Famiglie

Dal 29 al 31 marzo a Verona si riuniranno varie organizzazioni internazionali integraliste cristiane, antiabortiste, anti LGBTQ e antifemministe, per l’evento conosciuto come Congresso Mondiale delle Famiglie. Per tre giorni ci saranno incontri a cui parteciperanno religiosi e studiosi di tutto il mondo, insieme a una lunga serie di politici di estrema destra e anche della destra di governo: Matteo Salvini, per dirne uno. Nella nuova puntata del podcast del Post, Giulia Siviero ci spiega quali sono le persone e le associazioni dietro al Congresso, che legami hanno con il governo e perché la scelta di Verona non è casuale. Il Weekly Post è disponibile su Spreaker, su Spotify, su iTunes e su Google Podcast.