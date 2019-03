C’è stata una grossa esplosione in un impianto chimico a Yancheng, in Cina: ci sono 6 morti e 30 feriti

A Yancheng, nell’est della Cina, sei persone sono morte nell’esplosione di uno stabilimento industriale in cui si producevano fertilizzanti, trenta sono state ferite. L’esplosione è avvenuta alle 14.50, quando in Italia erano le 7.50. Lo stabilimento apparteneva all’azienda chimica Tianjiayi Chemical. Secondo quanto riferito da alcuni funzionari alla stampa locale, l’esplosione è stata causata da un incendio. L’esplosione è stata tanto potente da fare registrare una scossa sismica di magnitudo 2.2.

Nella zona di Yancheng ci sono molte industrie chimiche. Gli incidenti negli stabilimenti industriali sono piuttosto comuni in Cina per via delle scarse misure di sicurezza. Nel 2015 più di 160 persone morirono in due grandi esplosioni nel porto di Tianjin, nel nord del paese.