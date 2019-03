C’è il Festival di Konrad

Dal 4 al 6 aprile, al Circolo dei Lettori di Torino, il Post organizza una serie di incontri sull’Europa – un piccolo festival, diciamo – nell’ambito della sezione Konrad, inaugurata la scorsa estate e che da allora è diventata anche un podcast e una newsletter. Ci saranno ospiti competenti e interessanti che ci aiuteranno a capire il pezzo di mondo in cui viviamo: con lo stile di Konrad – cercando di capire e spiegare, ma senza perdersi in tecnicismi – a poche settimane di distanza dalle attese elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Di seguito trovate il programma completo, qui invece l’evento Facebook ufficiale. Tutti gli incontri sono gratuiti ma è preferibile prenotarsi a questo indirizzo, specificando quale incontro vi interessa. Ci vediamo lì.

***

• Giovedì 4 aprile

21.00 – L’Europa ci ha lasciati soli?

Lo ripetono un po’ tutti quando si parla di migranti. Sarà vero? Proviamo a capirci qualcosa.

Con Annalisa Camilli (Internazionale), Matteo Villa (ISPI) e Giuditta Pini (Partito Democratico), modera Luca Misculin.

***

• Venerdì 5 aprile

18.00 – Basta, Brexit

L’uscita del Regno Unito dall’Unione si sta trascinando da due anni con stalli e ribaltamenti continui. Cerchiamo di chiarire quello che succederà ora.

Con Elena Zacchetti e Davide De Luca, della redazione del Post.

***

• Sabato 6 aprile

11.00 – I giornali europei di oggi, spiegati bene

La rassegna stampa del Post sui quotidiani più importanti d’Europa: perché c’è un mondo là fuori.

Con Davide De Luca e Luca Misculin, della redazione del Post.

15.30 – Le ragioni dell’euroscetticismo

Quelli a cui non piace l’Europa vengono messi sempre nello stesso grande e indistinto calderone, ma stanno ponendo questioni legittime e rilevanti.

Con David Broder (Jacobin Italia), Simona Guerra (università di Leicester) e Micol Flammini (Il Foglio), modera Davide De Luca.

18.30 – Chi vincerà le elezioni europee?

Come cambieranno equilibri e rapporti di forza dopo il 26 maggio, e chi dovremo tenere d’occhio la notte del voto.

Con Alberto Nardelli (BuzzFeed News), Silvia Sciorilli Borrelli, Paola Peduzzi (Il Foglio) e Giovanni Diamanti (YouTrend), modera Luca Misculin.

21.00 – Quelli che l’Europa la fanno

Una chiacchierata con due parlamentari europee che si sono fatte notare molto, nell’ultima legislatura.

Un dibattito con Elly Schlein (Possibile) e Lara Comi (Forza Italia), modera Davide De Luca.