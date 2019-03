Netflix non renderà disponibili le sue serie TV e i suoi film sulla nuova piattaforma di streaming per i video di Apple. Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings: «Preferiamo far sì che i nostri clienti guardino i nostri contenuti sulla nostra piattaforma», ha detto Hastings ai giornalisti durante una conferenza stampa a Los Angeles. Apple dovrebbe presentare il proprio atteso servizio streaming il 25 marzo.