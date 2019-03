Apple ha annunciato che terrà un evento speciale il 25 marzo allo Steve Jobs Theater di Cupertino, in California. L’evento è stato annunciato oggi, ma come di consueto Apple non ha detto niente di più. Da tempo, tuttavia, i giornalisti americani più informati sui progetti dell’azienda parlavano del lancio entro marzo di un grosso aggiornamento di Apple News (l’app per le notizie di Apple) e della presentazione imminente di un nuovo servizio di streaming per i video. È molto probabile che saranno questi i due principali prodotti di cui si parlerà il 25 marzo, mentre non sono attesi nuovi prodotti hardware.