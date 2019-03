Parte del quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles è stato evacuata per un allarme bomba

Parte del quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles, in Belgio, è stato evacuata per un allarme bomba. La zona è stata recintata dalla polizia e il quartiere è stato chiuso dalle 10.30 di questa mattina. Le persone che lavorano all’interno di alcuni edifici delle istituzioni europee sono state evacuate. Il corrispondente del Telegraph a Bruxelles, James Crisp, ha pubblicato diverse foto su Twitter e ha detto che l’area recintata è vicina all’ambasciata britannica, ma non sembra che l’edificio sia interessato dalle ricerche della polizia.

Bomb scare at heart of Brussels #EU quarter. Staff seen leaving EU institutional buildings. #Emergency authorities have cordoned off the area and ordered people to remain vigilant. https://t.co/Bi6BuiEas3 — Samuel Stolton (@SamuelStolton) March 19, 2019