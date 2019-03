La sparatoria a Utrecht, nei Paesi Bassi

Lunedì mattina c’è stata una sparatoria su un tram a Utrecht nei Paesi Bassi. Ci sono tre morti e 5 feriti, di cui tre in condizioni gravi (inizialmente la polizia aveva parlato di 9 feriti, ma poi ha corretto il bilancio). Le indagini sono in corso e la polizia ha fatto sapere che sta considerando l’ipotesi di un attacco terrorista, come specificato anche dal primo ministro olandese Mark Rutte.

Il responsabile della sparatoria è ancora in fuga: il principale giornale olandese, De Telegraaf, scrive che sarebbe scappato in auto, ipotesi avanzata anche dal portavoce della polizia Bernhard Jens. Il capo dell’antiterrorismo olandese Pieter-Jaap Aalbersberg ha detto che ci sono stati degli spari in «più di una posizione», senza aggiungere ulteriori dettagli. Secondo il sindaco di Utrecht Jan van Zanen, non è ancora chiaro se lo sparatore fosse solo.

Le autorità olandesi non hanno ancora fermato nessuno in relazione alla sparatoria. Intorno alle 14 però la polizia ha chiesto di segnalare eventuali avvistamenti di Gökmen Tanis, un 37enne nato in Turchia che viene descritto come «legato all’evento di stamattina» (inizialmente la polizia aveva diffuso il nome “Gökman”, per poi correggersi). Non è ancora chiaro se Tanis sia considerato il responsabile della sparatoria. In un comunicato successivo, la polizia ha anche consigliato di tenersi alla larga dal quartiere di Kanaleneiland, a sud-ovest del centro. Il direttore del Trajectum College, una scuola di Utrecht, ha detto al Telegraaf che l’edificio è stato perquisito dalla polizia per una potenziale «situazione non sicura».

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

La sparatoria è avvenuta su un tram in piazza 24 ottobre, a ovest del centro storico, intorno alle 10.45. L’area intorno al mezzo è stata cordonata, e la polizia ha chiesto ai cittadini di non avvicinarsi alla zona. L’allerta terrorismo nella provincia di Utrecht è stata alzata al livello più alto possibile. I media locali segnalano anche che le moschee sono state presidiate da agenti di polizia per precauzione, probabilmente per via della recente strage in Nuova Zelanda.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Utrecht si trova poco a sud di Amsterdam, ha circa 350mila abitanti ed è la quarta più grande città dei Paesi Bassi. Ospita la più grande università del paese, frequentata anche da migliaia di studenti stranieri.