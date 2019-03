Genoa-Juventus in TV e in streaming

Genoa-Juventus è la prima partita della ventottesima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 12.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La Juventus si presenta cinque giorni dopo la vittoria in rimonta contro l’Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. Il periodo decisivo della sua stagione è quindi appena iniziato. In campionato ha un vantaggio in classifica tale da non preoccuparsi troppo anche di eventuali punti persi. Dovrà però riuscire a mantenere alto il suo stato di forma ed evitare infortuni che potrebbero complicare l’alternanza dei giocatori tra campionato e coppa. La partita di oggi, tuttavia, potrebbe rivelarsi insidiosa, dato che il Genoa è in una buona posizione in classifica ma non è ancora così distante dalla parte bassa. Per non rischiare nulla deve sfruttare soprattuto le partite in casa e guadagnare punti anche quando parte da sfavorita.

Dove vedere Genoa-Juventus

Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus

Genoa (4-4-2) Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Rolon, Lerager; Sanabria, Kouamé

Juventus (3-5-2) Perin; Caceres, Bonucci, Rugani; Cancelo, Can, Pjanic, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic

***

