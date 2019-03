Cosa c’è stasera in TV

Stasera su Rai 1 va in onda una commedia italiana con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello: Chi m’ha visto. Su Rai 2 nemmeno ve lo diciamo cosa c’è, perché potete indovinare da soli, vi basta sapere che è sabato. Su Rai 3 invece inizia Sapiens, un nuovo programma di divulgazione scientifica di carattere ambientalistico, visto che se ne parla. Sui canali Mediaset c’è Julia Roberts ospite a C’è posta per te e poi il film dei Minions, su Italia 1.



Rai 1

21.25 – Chi m’ha visto

È una commedia del 2017 di Alessandro Pondi, ambientata in Puglia e con protagonisti Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello. Quest’ultimo interpreta un famoso musicista che decide di dare una svolta alla propria carriera.



Rai 2

21.05 – N.C.I.S. Los Angeles

Ennesima puntata della serie televisiva statunitense, spin-off della serie N.C.I.S. Unità anticrimine, che si sviluppa attorno alle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.

21.50 – S.W.A.T.

Sono altri due episodi della seconda stagione della serie televisiva remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976.

Due squadre speciali alla costante ricerca della perfezione si trovano a dover gestire informazioni top secret e bombe nucleari 💣

Questa sera dalle 21:05 in prima visione assoluta non perdete: @NCISLA ep. "Vicini e lontani" @swatcbs ep. "I redentori" e "Le riserve" pic.twitter.com/cjiXqeTFsk — Rai2 (@RaiDue) March 16, 2019



Rai 3

21.45 – Sapiens

È il nuovo programma di divulgazione scientifica del geologo italiano Mario Tozzi.

Come siamo diventati Sapiens, come interagiamo con il pianeta, e come oggi lo stiamo cambiando?#Sapiens con #MarioTozzi, da sabato su #Rai3 pic.twitter.com/4T47l4cCxj — Rai3 (@RaiTre) March 14, 2019



Rete 4

21.30 – Miami Supercops

È un film del 1985 diretto da Bruno Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill, il quindicesimo dei sedici interpretati dalla coppia di attori. Doug Bennet e Steve Forrest sono amici: il primo lavora per la polizia di New York, l’altro ha lasciato il servizio, ma un caso in particolare li fa tornare insieme.



Canale 5

21.15 – C’è posta per te

È una nuova puntata della ventiduesima edizione del noto people show condotto da Maria De Filippi, che gira tutto attorno a una busta gigante messa in mezzo tra due o più persone e sulla costruzione di quello che succederà quando quelle persone si vedranno. L’ospite di stasera è l’attrice statunitense Julia Roberts.

#CePostaPerTe vi aspetta questa sera alle 21.10 su Canale 5 con l'ultima imperdibile puntata di questa stagione e con una grandissima sorpresa: JULIA ROBERTS! 😍 pic.twitter.com/sTNNKC4UR5 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 16, 2019



Italia 1

21.16 – Minions

È lo spin-off di Cattivissimo Me dedicato agli omini gialli con gli occhiali aiutanti di Gru, l’aspirante supercattivo. Il film, diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, racconta la storia dei minions dalle origini e segue la missione del minion Kevin, accompagnato da Stuart e Bob, per cercare un padrone malvagio per la loro specie.



La7

21.15 – Little Murders

Su La7 vanno in onda due episodi della seconda stagione della serie televisiva francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.



TV8

21.30 – Love café

È un film romantico del 2015 di produzione canadese-statunitense. Il regista è Mike Robe, gli attori sconosciuti come lui: Sarah Jane Morris, Andrew Walker.



Rai Movie

21.10 – Last Knights

È un film del 2015 diretto da Kazuaki Kiriya, con Clive Owen, Morgan Freeman e Cliff Curtis. Un gruppo di cavalieri cerca di vendicare la rovina del loro signore causata da un ministro corrotto.

Iris

21.00 – Delitti inquietanti

È un film d’azione del 1996 diretto da John Gray, con Steven Seagal e Keenen Ivory Wayans.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Il ritorno dell’eroe

Sky Cinema Due

21.00 – La forma dell’acqua

Sky Cinema Collection

21.00 – Io e lei