Le nuove proteste dei “gilet gialli” a Parigi

Sugli Champs-Elysées a Parigi, in Francia, sono in corso nuove manifestazioni dei cosiddetti “gilet gialli“, cioè quel movimento iniziato per protestare contro i rincari della benzina e finito per diventare una più ampia rivolta contro il governo e il presidente francese Emmanuel Macron. Durante le proteste ci sono stati diversi momenti di tensione e violenza: la polizia ha usato cannoni d’acqua e gas lacrimogeno per disperdere i manifestanti, che a loro volta hanno lanciato oggetti contro gli agenti che si trovavano vicino all’Arco di Trionfo.

Diversi “gilet gialli” hanno inoltre preso d’assalto e saccheggiato diversi negozi e hanno dato fuoco ad alcune barricate e ad almeno un’auto. Il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner, ha dato l’ordine di rispondere «agli inaccettabili attacchi con la massima fermezza». Ci sono almeno 11 persone ferite lievemente, tra cui due vigili del fuoco; la polizia ha arrestato almeno 30 manifestanti.

Era da diverso tempo che non si vedevano proteste dei “gilet gialli” così numerose. A gennaio il governo francese aveva ordinato alla polizia di reprimere le proteste con forza, e allo stesso tempo Macron aveva fatto importanti concessioni ai manifestanti: tra le altre cose aveva promesso di tagliare le tasse ai pensionati e di aumentare il salario minimo. Nell’ultimo mese, inoltre, il presidente francese aveva lanciato e aperto un “grande dibattito nazionale” che lo aveva portato a incontrarsi con sindaci e cittadini per trovare soluzioni alle proteste.