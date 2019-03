Le previsioni meteo per domani, domenica 17 marzo

Secondo le previsioni del Servizio Metereologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, domenica 17 marzo, inizierà con cielo coperto al Nord e nel Centro Italia e sereno invece nelle regioni del Sud e nelle isole. Col passare delle ore, tuttavia, la nebbia e gli addensamenti nuvolosi al Nord si dovrebbero diradare, sopratutto in Emilia-Romagna, lasciando spazio a qualche schiarita. Verso sera sono previste piogge in Lombardia, e in nottata anche in Piemonte e lungo tutto l’arco alpino, mentre nel resto d’Italia le condizioni rimarranno stabili almeno fino a lunedì. Le temperature scenderanno leggermente al Nord e lungo la costa adriatica.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.