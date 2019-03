I poliziotti accusati per i pestaggi avvenuti nel 2001 alla scuola Diaz di Genova dovranno pagare 3 milioni di euro per danni materiali

Una sentenza della Corte dei Conti della Liguria obbliga a pagare quasi 3 milioni di euro per danni materiali i 24 dirigenti di polizia, ispettori e poliziotti accusati per i pestaggi avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. A quasi vent’anni dall’accaduto e dopo tre gradi di giudizio, i poliziotti dovranno risarcire le spese legali sostenute dai manifestanti durante il processo e ripagare allo Stato i soldi anticipati dai ministeri dell’Interno e della Giustizia. Un’ulteriore sentenza da cinque milioni per il danno d’immagine allo Stato dovrà essere valutata il 22 maggio dalla Corte Costituzionale.