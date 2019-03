Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore ad interim della Cina

La federazione calcistica cinese (CFA) ha confermato che Fabio Cannavaro sta allenando la nazionale maschile in vista delle prossima partita ufficiale in calendario, in programma il prossimo 21 marzo contro la Thailandia. La nazionale cinese era rimasta senza allenatore da gennaio in seguito alle dimissioni di Marcello Lippi, comunicate dopo la sconfitta contro l’Iran nei quarti di finale dell’ultima Coppa d’Asia. A Cannavaro è stato affidato un incarico ad interim e continuerà ad allenare anche il Guangzhou Evergrande, il club cinese con cui lavora da due anni e con cui fra poco inizierà il campionato. Nella nazionale cinese Cannavaro ritroverà Lippi come direttore tecnico e si porterà lo staff del Guangzhou, a partire da suo fratello Paolo, vice allenatore.