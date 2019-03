«L’ha illuso e disilluso nello stesso tempo»

Da qualche giorno si è ricominciato a parlare di una sentenza molto controversa con cui lo scorso dicembre un uomo era stato condannato a 16 anni per l’omicidio della sua compagna, a Genova. La cosa di cui si sta parlando è che nelle motivazioni della condanna – ritenuta da molti troppo mite – il giudice ha scritto che l’uomo ha «reagito» al comportamento della donna, un comportamento «del tutto incoerente e contraddittorio» poiché lei lo aveva «illuso e disilluso nello stesso tempo». Attribuendo quindi parte della responsabilità per l’omicidio alla donna.

Nell’aprile del 2018 Javier Napoleon Pareja Gamboa, un uomo di origini ecuadoriane di 52 anni, aveva ucciso con un coltello da cucina la compagna Jenny Angela Coello Reyes, 46 anni, nel loro appartamento di via Fillak, a Rivarolo, in Liguria. Dopo l’omicidio, Gamboa era scappato e aveva vagato per la città per due giorni, prima di essere arrestato. Lo scorso 6 dicembre è stato condannato a 16 anni di carcere con rito abbreviato. L’accusa aveva chiesto 30 anni di carcere, ma la giudice ha accolto la tesi della difesa, ha concesso le attenuanti generiche e ha applicato lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato.

Nella sentenza di Genova, riportata da diversi giornali, si legge che Gamboa era mosso «da un misto di rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento» e che «ha agito sotto la spinta di uno stato d’animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile». La moglie gli aveva detto di aver lasciato l’amante che aveva ma, come ha scritto la giudice, lei «non era in grado di lasciarlo». Accogliendo la ricostruzione fatta dalla difesa si dice che l’uomo era stato «provocato» e «istigato» dalla donna a colpirla, che gli aveva detto che non ne avrebbe avuto il coraggio perché «non era un uomo». Gamboa, si legge ancora, «non ha agito sotto la spinta della gelosia ma come reazione al comportamento della donna, del tutto incoerente e contraddittorio, che l’ha illuso e disilluso allo stesso tempo». E ancora: «Il contesto in cui il gesto si colloca vale a connotare l’azione, in un’ipotetica scala di gravità, su un gradino più basso rispetto ad altre».

L’avvocato della famiglia della donna, Giuseppe Maria Gallo, ha commentato dicendo che «con questa motivazione è stato riesumato il delitto d’onore. Ormai assistiamo a un orientamento più culturale che giuridico», facendo riferimento anche alla sentenza pronunciata qualche giorno fa dalla Corte d’Appello di Bologna sempre su un caso di femminicidio e in cui all’uomo che aveva ucciso la ex compagna, Michele Castaldo, erano state concesse le attenuanti e il dimezzamento della pena stabilita in primo grado perché aveva agito in preda a una «tempesta emotiva».

La sentenza di Bologna, così come quella di Genova, hanno ricevuto molto critiche, da esponenti politici, movimenti femministi e associazioni di donne, altri giudici e avvocati: ricondurre le storie di violenza all’emotività, infatti, deresponsabilizza chi ha agito, che avrebbe ceduto al cosiddetto “raptus” oppure per “difendere” il proprio onore.

L’avvocato Gallo ha spiegato che non potrà impugnare la sentenza, poiché le loro richieste economiche come parte civile sono state accolte: «Ma l’imputato non potrà risarcire neanche un euro. Sono accolte ma virtualmente. In più ci tolgono linfa per produrre un appello perché l’accoglimento integrale ci preclude la possibilità di impugnare non avendo titolo giuridico per farlo. Ho sollecitato anche il pm ad appellarsi a questa sentenza. Il termine scade il 21 marzo ma il pm stesso, su istanza della difesa, ha già comunicato che non impugnerà».