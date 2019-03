C’è stata una sparatoria in una scuola in Brasile

Mercoledì mattina c’è stata una sparatoria in una scuola a Suzano, città dello stato brasiliano di San Paolo. Il canale brasiliano Globo TV ha scritto che due ragazzi incappucciati sono entrati nella scuola armati e hanno cominciato a sparare contro altri studenti e insegnanti presenti nell’edificio: almeno otto persone sono morte, tra cui cinque studenti. Secondo quanto dice la stampa locale, sarebbero morti anche i due assalitori.

Il governatore dello stato di San Paolo, João Doria, ha scritto su Twitter che le vittime sono state «assassinate in maniera crudele». Per il momento non si hanno altre informazioni sull’accaduto.

There was a school shooting today in Brazil, in São Paulo state: 2 teenager shooters entered and killed at least 8 people, including 5 students and 3 school employees. Just happened so details are still sketchy https://t.co/mQbuIsEtOg

