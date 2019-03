Paul Manafort è stato condannato ad altri 3 anni e mezzo di carcere

Paul Manafort, consulente politico statunitense ed ex capo del comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato condannato ad altri tre anni e mezzo di carcere per due accuse relative al caso delle interferenze russe nella campagna elettorale del 2016. La prima accusa era cospirazione contro gli Stati Uniti; la seconda aver ostacolato la giustizia dando informazioni false agli investigatori a cui aveva promesso di collaborare in cambio di un patteggiamento. Manafort si era dichiarato colpevole per entrambe le accuse lo scorso autunno.

Manafort, che ha quasi settant’anni, aveva ricevuto un’altra condanna la settimana scorsa a quasi 4 anni di carcere, per alcuni reati finanziari scoperti collateralmente alle indagini sul caso delle interferenze russe. Negli anni Manafort aveva creato un sistema per depositare su conti esteri i milioni di dollari che aveva guadagnato in consulenze per politici stranieri, soprattutto russi, mentendo alle banche americane sulla sua reale ricchezza ed evitando di pagare le tasse. In totale Manafort è stato condannato a 7 anni e mezzo di carcere.