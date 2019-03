Il cardinale australiano George Pell è stato condannato a sei anni di carcere

Mercoledì un tribunale di Melbourne ha deciso la pena per il cardinale George Pell, ex consigliere stretto di Papa Francesco condannato per abusi sessuali su due minorenni: il religioso dovrà scontare sei anni di carcere. Pell, che ha 77 anni ed è il sacerdote di più alto grado nella gerarchia ecclesiastica ad avere mai ricevuto una condanna per abusi sessuali, è stato giudicato colpevole di aver violentato due chierichetti di 13 anni nel 1996, quando era arcivescovo della diocesi di Melbourne. Si è sempre dichiarato innocente e ha fatto appello contro la condanna: il 5 giugno un tribunale inizierà a valutare la richiesta di appello.