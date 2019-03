Il procuratore generale britannico ha diffuso il suo parere sul nuovo accordo su Brexit: non è quello che sperava Theresa May

Il procuratore generale britannico Geoffrey Cox ha diffuso il suo parere sul nuovo accordo su Brexit, quello raggiunto lunedì sera tra Theresa May e Jean-Claude Juncker a Strasburgo. L’accordo contiene nuove rassicurazioni e chiarimenti sul fatto che il “backstop” – la soluzione transitoria che potrebbe entrare in vigore nel 2021 per evitare una frontiera chiusa tra Irlanda e Irlanda del Nord – non diventerà una misura permanente, ma Cox ha scritto nel suo parere che dal punto di vista legale non può essere ancora escluso che ciò accada (aveva già detto la stessa cosa riguardo alla precedente versione dell’accordo). Il parere di Cox non è vincolante e il parlamento britannico oggi potrebbe comunque decidere di approvare l’accordo trovato da May. A questo punto è però difficile che succeda: la parte del partito Conservatore più favorevole a Brexit fino ad ora ha votato contro l’accordo proprio per il rischio che il backstop possa diventare permanente, compromettendo di fatto la riuscita di Brexit.