Il procuratore generale del Venezuela ha aperto un’indagine su Juan Guaidó per i blackout degli ultimi giorni

Il procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha aperto un’indagine sul capo dell’opposizione Juan Guaidó per i blackout degli ultimi giorni. William Saab sospetta che Guaidó abbia partecipato a un attacco contro la rete elettrica del Venezuela al fine di destabilizzare il governo di Nicolás Maduro. Da alcuni giorni in tantissime parti del Venezuela – anche a Caracas – manca l’energia elettrica e questo ha generato nuovi e gravissimi problemi per migliaia di persone, per le scuole, per gli uffici pubblici e per gli ospedali. Guaidò si è dichiarato presidente del Venezuela a gennaio con il sostegno del parlamento ed è stato riconosciuto da gran parte della comunità internazionale che chiede a Maduro di indire nuove elezioni.