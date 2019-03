Le previsioni meteo per domani, martedì 12 marzo, dicono che sarà una bellissima giornata, a meno che viviate in Puglia e in Calabria (certo, poi ci sono anche quelli che non tollerano il sole: per loro vale la considerazione opposta). Per dirla diversamente: è previsto sole per tutto il giorno su tutte le regioni, da nord fino quasi-a-sud. È prevista pioggia al mattino su Puglia e Calabria, con miglioramenti nel corso della giornata. Le temperature massime saranno in media leggermente più alte al Nord, con punte di 13 gradi tra Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Farà più caldo solo in Sicilia e in Sardegna, mentre altrove non si dovrebbero superare i 12 gradi. Per essere marzo, non male.

Le previsioni meteo per Milano

Il 12 marzo a Milano sarà una giornata soleggiata, con qualche nuvola che arriverà solo nel tardo pomeriggio. Sarà però anche una giornata piuttosto ventosa, specialmente al mattino, e questo farà abbassare molto le temperature per l’ora in cui in molti usciranno di casa per andare a scuola o al lavoro (sono previsti 0 gradi alle 7 del mattino). Il vento dovrebbe calare già durante la mattinata e le temperature saliranno fino a 13 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

Anche a Roma il 12 marzo sarà una giornata molto soleggiata, con temperature che arriveranno ai 13 gradi nel corso del pomeriggio. C’è poco altro da dire: di nuvole non dovreste vederne nemmeno con il binocolo.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.