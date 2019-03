Fotofinish

La polvere della gara di ciclismo Strade Bianche; il bianco della neve a una maratona di sci alla maratona di sci in Svizzera; chi corre con le stampelle e chi con un tutù per la festa della donna; la felicità dei bambini davanti agli atleti che tifano; fantini con la faccia piena di fango; facce di rugbisti schiacciate contro altri rugbisti; le stelle dell’Alaska durante l’Iditarod, una famosa gara per cani da slitta e anche la ressa a una specie di partita di calcio medievale che si tiene ogni anno ad Ashbourne, in Inghilterra: sono alcune delle cose sportive fotografate meglio questa settimana, da guardare con calma.