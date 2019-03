Cosa c’è stasera in tv

Se vi eravate appassionati ai primi due episodi della nuova serie tv Il nome della rosa, questa sera potrete continuare ad appassionarvici con altri due episodi. Oppure siete appassionati dei litigi in diretta tv e quindi c’è “L’isola dei famosi”. Una bella storia la trovate su Rai Tre, che manda in onda Big Eyes, un film di Tim Burton di cui avevamo parlato qui. Se avete voglia di un film di azione di quelli come si deve c’è John Wick, su Italia Uno: ma se vi piace il genere, lo avrete già visto almeno 3 volte.



Rai Uno

21.25 – Il nome della rosa

Il nome della rosa è il famosissimo romanzo di Umberto Eco, edito per la prima volta da Bompiani nel 1980. Quelle che andranno in onda stasera saranno la terza e la quarta puntata di una miniserie tratta dal romanzo, diretta da Giacomo Battiato e interpretata dal tedesco Damian Hardung e dall’italo-statunitense John Turturro. La storia è questa: in un’abbazia nell’Italia settentrionale del Trecento avvengono una serie di misteriosi omicidi sui quali indaga un frate francescano, Guglielmo da Baskerville (Turturro), accompagnato dal suo giovane aiutante, Adso da Melk (Hardung). La vicenda si intreccia con la situazione politica del tempo: proprio l’abbazia in cui avvengono gli omicidi, infatti, è stata scelta come sede per discutere alcune complicate questioni teologiche che dividono due fazioni della chiesa.

"Possa la mia mano non tremare nell’accingermi a dire quanto accadde."#IlNomeDellaRosa, in prima visione assoluta alle 21.25 su #Rai1 e in streaming su @RaiPlay anche in inglese o con audio-descrizione. pic.twitter.com/Wpgn162fLT — Rai1 (@RaiUno) March 4, 2019

Rai Due

21.20 – Made in Sud

Show comico di Rai 2 condotto da Fatima Trotta, a cui da questa edizione si aggiungerà l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino. I due saranno accompagnati da Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo, e da diversi comici provenienti soprattutto dal Sud Italia.

Rai Tre

21.20 – Big Eyes

Film di Tim Burton con Amy Adams e Christoph Waltz, uscito in Italia nel gennaio 2015. Il film è ispirato alla storia vera dei coniugi Walter e Margaret Keane, che divennero piuttosto famosi negli Stati Uniti degli anni Sessanta per dei quadri i cui soggetti erano bambini con gli occhi molto grandi, che probabilmente avete visto in giro. Solo dopo il divorzio dei due, nel 1970, Margaret rivelò che era stata lei a dipingere segretamente tutti i quadri, mentre il marito aveva sempre sostenuto di esserne l’autore e se ne era preso meriti, popolarità e denaro.

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show politico diretto da Nicola Porro.

Canale 5

21.20 – L’isola dei Famosi

Quattordicesima edizione del reality show in cui alcune persone più o meno famose devono resistere il più possibile su un’isola in Honduras. Il programma è condotto da Alessia Marcuzzi e i concorrenti di quest’anno sono Sarah Altobello, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Youma Diakite, Riccardo Fogli, Abdelkader Ghezzal, Demetra Hampton, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Taylor Mega, Viktorija e Virginia Mihajlović, Aaron Nielsen, Jo Squillo e Luca Vismara.

Le frecce di Cupido continuano a colpire i naufraghi dell’#isola🌴 e per una coppia che si separa, un’altra sboccia con la primavera..🌺https://t.co/8i3HoInrDR — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 11, 2019

Italia Uno

21.27 – John Wick

È un film del 2014 con protagonista Keanu Reeves, di cui di recente è uscito un sequel. Reeves interpreta John Wick, un ex assassino che decide di ritirarsi a vita privata ma qualcuno lo fa decisamente arrabbiare e lui si rimette a fare il vecchio lavoro da assassino, in cui è bravissimo.

La7

21.15 – Grey’s Anatomy

Due episodi della quattordicesima stagione di una delle serie più di successo della storia della televisione, creata da Shonda Rhimes.

TV8

21.30 – Quantum of Solace

Film del 2008 di quelli con Daniel Craig che fa l’agente segreto britannico James Bond, che in quest’occasione vuole vendicarsi per l’uccisione della sua amante, e si ritrova a combattere un importante uomo d’affari che progetta un colpo di stato in Bolivia.



Nove

21.30 – Pizza Hero

Nuovo programma di cucina che coinvolge i fornai italiani che hanno chiesto l’aiuto del panificatore romano Gabriele Bonci per rilanciare la loro attività.

Rai 4

21.09 – La quinta onda

Film di fantascienza del 2015 con Chloë Grace Moretz. Gli alieni stanno per distruggere la terra con il loro quinto ed ultimo attacco: una ragazza rimasta orfana si mette alla ricerca di suo fratello, e scopre però che le cose non stanno come pensava.

Iris

21.11 – Testimone involontario

Film del 1997; madre e figlia stanno trascorrendo un tranquillo weekend in montagna, ma si imbattono in tre detenuti evasi di prigione.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Jurassic World – Il regno distrutto