Dopo le estese proteste delle ultime settimane, Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika non si candiderà per un quinto mandato, come invece aveva annunciato di voler fare qualche giorno fa. Lo ha comunicato ufficialmente l’agenzia stampa statale algerina, aggiungendo che le elezioni presidenziale previste in origine per il 19 aprile saranno posticipate.

Bouteflika ha 82 anni, è presidente dal 1999 ma dal 2013 non si fa quasi più vedere in pubblico a causa della paralisi e dai danni provocati da un ictus. Da fine febbraio centinaia di migliaia persone protestano in tutto il paese chiedendo che ritiri la sua candidatura a quello che sarebbe il suo quinto mandato. Proprio stamattina, più di mille giudici algerini avevano detto che si rifiuteranno di supervisionare le elezioni presidenziali.