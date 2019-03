Cosa c’è stasera in TV

I palinsesti televisivi per stasera, sabato 9 marzo, sono piuttosto prevedibili: ci saranno C’è posta per te, un episodio di N.C.I.S. Los Angeles, un film con Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4, uno con una trama romantica scontata altrove e uno di animazione su Italia Uno. La cosa un po’ più interessante potrebbe essere la puntata di Presa Diretta dedicata all’uso eccessivo di antibiotici, oppure un film con Liam Neeson e Tim Roth se vi piacciono i film in costume che raccontano di ingiustizie e duelli.



Rai 1

20.35 – Soliti ignoti Special VIP

Durante questa puntata speciale del gioco condotto da Amadeus – quello in cui bisogna indovinare la professione di un gruppo di persone – ci saranno Gigi D’Alessio e Lino Banfi, tra gli altri.



Rai 2

21.05 – N.C.I.S. Los Angeles

Ennesima puntata della serie televisiva statunitense, spin-off della serie N.C.I.S. Unità anticrimine, che si sviluppa attorno alle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.

21.50 – S.W.A.T.

Undicesimo e dodicesimo episodio della seconda stagione della serie televisiva che è un remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976.

Questa sera dalle 21:05 tornano in prima visione assoluta le avventure di due squadre speciali 🖥🚓

Non perdere gli episodi di: @NCISLA "Sul filo" @swatcbs "A scuola" e "Talpa" pic.twitter.com/TynwOCGHki — Rai2 (@RaiDue) March 9, 2019



Rai 3

21.45 – Presa diretta. Malati di farmaci

È una nuova puntata della trasmissione d’inchiesta condotta da Riccardo Iacona. Si parlerà di uso eccessivo degli antibiotici, nella vita di tutti i giorni e negli allevamenti.

UN REPORTAGE SCONVOLGENTE DI PRESADIRETTA: ANTIBIOTICI NEGLI ALLEVAMENTI DEI MAIALI

Con l’associazione @EssereAnimali siamo andati in un allevamento di maiali in pianura padana e abbiamo scoperto una stanza piena di antibiotici.

MALATI DI FARMACI sabato alle 21.45 su #Rai3 pic.twitter.com/62YSKDDJS6 — Presa Diretta (@Presa_Diretta) March 8, 2019



Rete 4

21.30 – Non c’è due senza quattro

Il quattordicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill, che in questo caso interpretano uno stuntman e un sassofonista galeotto che vengono incaricati di fingersi due miliardari, di cui sono sosia, minacciati di morte.



Canale 5

21.15 – C’è posta per te

Una nuova puntata della ventiduesima edizione del noto people show condotto da Maria De Filippi, che gira tutto attorno a una busta gigante messa in mezzo tra due o più persone e sulla costruzione di quello che succederà quando quelle persone si vedranno. Tra gli ospiti di stasera ci sono Gianluca Vacchi e Luciana Littizzetto.

Nella puntata di domani sera vedremo anche questo! Chi si unisce alle danze? 💃🕺 #CePostaPerTe @lucianinalitti @Gianluca_Vacchi pic.twitter.com/WxdYYDJoBJ — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 8, 2019



Italia 1

21.16 – Kung Fu Panda 3

È il terzo film d’animazione con protagonista Po, un panda diventato esperto di kung fu. Ha avuto buone recensioni ma ha incassato meno dei due film precedenti. È stato codiretto dall’italiano Alessandro Carloni.



La7

21.15 – Little Murders

Due episodi della seconda stagione della serie televisiva francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.



TV8

21.30 – La sposa perfetta e

Uno di quei film per la tv romantici con una trama simile a quella di altri film: in questo caso c’è una donna che fa da consulente alle coppie che stanno per sposarsi e uno dei suoi clienti che non è tanto convinto riguardo al proprio matrimonio.



Rai Movie

21.10 – Rob Roy

Film del 1995 in cui Liam Neeson interpreta Robert Roy MacGregor, un capo clan scozzese realmente vissuto nel Diciottesimo secolo e diventato protagonista di vari romanzi per via delle ingiustizie che subì. Nel film ci sono anche Jessica Lange e Tim Roth, che fu nominato al premio Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Avengers: Infinity War

Sky Cinema Family

21.00 – Le avventure di Peter Pan

Sky Cinema Romance

21.00 – Harry ti presento Sally