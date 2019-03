Ci sono stati degli scontri al Muro del Pianto a Gerusalemme per la preghiere delle donne di “Women of the Wall”

Venerdì mattina ci sono stati degli scontri a Gerusalemme vicino al Muro del pianto, quando centinaia di giovani ebrei ultra ortodossi hanno cercato di interrompere il momento di preghiera organizzato dalle donne di “Women of the Wall”, il movimento nato nel 1988 per chiedere che le donne ebree praticanti possano avere gli stessi diritti religiosi accordati agli uomini, soprattutto per quanto riguarda gli spazi del Muro del Pianto.

Le donne di “Women of the Wall” si ritrovano ogni Rosh Chodesh (che nel calendario ebraico corrisponde al primo giorno del mese) per pregare insieme e il servizio di oggi era stato organizzato per celebrare il trentesimo anniversario del primo incontro. Questo mese il Rosh Chodesh coincide con la Giornata internazionale della donna.

I giovani ultra-ortodossi sono stati trattenuti dalle forze dell’ordine per evitare che si avvicinassero troppo al gruppo di donne in preghiera, e hanno finito per scontrarsi contro un gruppo di uomini che era andato al Muro del Pianto per sostenere l’iniziativa di “Women of the Wall”.