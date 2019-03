A gennaio, la produzione industriale italiana è tornata a crescere dopo quattro mesi di calo

Nel gennaio 2019 la produzione industriale italiana è tornata a crescere, registrando l’1,7 per cento in più rispetto a dicembre. È la prima variazione positiva in quattro mesi in cui la produzione era calata in modo continuo. I settori industriale che hanno avuto una crescita maggiore, secondo il report dell’Istat, sono «la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+14,8 per cento), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+4,4 per cento) e la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+2,2 per cento)». Nonostante il risultato positivo di gennaio, il trimestre novembre 2018 – gennaio 2019 è stato il peggiore da almeno sei anni, con un calo medio superiore all’1,8 per cento.