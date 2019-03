Weekly Post #12 – La moda un po’ più di tutti

A Parigi si è appena conclusa la settimana della moda, il più importante e seguito evento della stagione per un settore che solo in Italia fattura circa 70 miliardi di euro, cioè il 3,6 per cento del PIL. Nonostante l’importanza dell’industria della moda, parlarne è ancora difficile: gli sforzi che da anni in molti fanno per sfatarne l’aura di occupazione frivola hanno portato a progressi significativi, ma è un pregiudizio continua a sopravvivere in moltissime bolle. Nella nuova puntata del Weekly Post proviamo a fare la nostra parte: partendo dall’ultima sfilata di Chanel disegnata da Karl Lagerfeld, Arianna Cavallo risponde ad alcune domande scontate e ad altre meno, e ci racconta cosa sta cambiando nella moda e quali sono state le cose più discusse che si sono viste negli ultimi giorni sulle passerelle. Il Weekly Post è disponibile su Spreaker, su Spotify, su iTunes e su Google Podcast.