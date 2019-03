Un tribunale belga ha condannato l’ex miliziano dell’ISIS Mehdi Nemmouche per l’attacco al museo ebraico di Bruxelles del 2014, considerato il primo compiuto in Europa da una persona legata all’ISIS. Nell’attacco morirono quattro persone, fra cui due turisti, un volontario e un dipendente del museo. Nemmouche, che stando a diverse testimonianze combatté per l’ISIS in Siria dal 2013 al 2014, era riuscito a scappare dopo l’attacco ma venne catturato dalle autorità francesi pochi giorni dopo a Marsigilia. La condanna che Nemmouche dovrà scontare sarà decisa in una delle prossime udienze del processo.