In Sardegna alcuni uomini hanno dato fuoco a un altro camion cisterna che trasportava latte

Questa mattina a Irgoli, in provincia di Nuoro, due persone con il volto coperto hanno bloccato un camion cisterna che trasportava latte e gli hanno dato fuoco. Nei giorni scorsi c’erano stati altri due episodi simili: il 24 febbraio un camion era stato solo bloccato, e alcuni uomini avevano obbligato l’autista a rovesciare in strada tutto il latte trasportato, mentre il 26 febbraio alcune persone avevano dato fuoco a un camion cisterna che trasportava latte. Questi fatti rientrano nelle proteste che vanno avanti da settimane in Sardegna da parte degli allevatori contro il crollo del prezzo del latte di capra e di pecora, sceso nelle ultime settimane sotto i 60 centesimi al litro. In alcuni casi le proteste sono state particolarmente vistose, con blocchi stradali e manifestazioni.

+++Guerra del #latte assalto ad un camion cisterna a #Irgoli,il mezzo dato alle fiamme bloccato da due uomini armati e con il volto coperto,aggiornamenti con l'inviato @TgrRai @PaoloMastino #IoSeguoTgr @casarinale58 pic.twitter.com/si5gnhUQqZ — Tgr Rai Sardegna (@TgrSardegna) March 6, 2019