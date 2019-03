L’architetto giapponese Arata Isozaki ha vinto il Pritzker Prize, il più importante riconoscimento internazionale per l’architettura. Isozaki, che ha 87 anni ed è l’ottavo architetto giapponese a ricevere questo premio, è stato premiato perché «supera la struttura dell’architettura per sollevare domande che trascendono le ere e i confini». In Italia Isozaki è conosciuto per aver realizzato il Palasport Olimpico di Torino per le Olimpiadi invernali del 2006, e per aver realizzato a Milano la “Torre Isozaki” (anche detta “Torre Allianz” o “Il Dritto”), un grattacielo che si trova nel quartiere CityLife di Milano e che con i suoi 209 metri è il secondo edificio più alto d’Italia dopo la Torre Unicredit, sempre a Milano.