23 morti per una serie di tornado in Alabama

Tra i tre e i cinque tornado hanno colpito domenica l’Alabama centrale, negli Stati Uniti, provocando diversi danni e uccidendo almeno 23 persone. I danni sono stati registrati soprattutto nella contea di Lee, a 120 chilometri dalla capitale dello stato Montgomery. I primi allarmi di sicurezza dai centri meteorologici sono stati diramati intorno all’una di pomeriggio locale: secondo il New York Times i tornado ora si stanno dirigendo verso est, ed è stato dato un allarme maltempo in Georgia, Florida e in South Carolina. Il servizio meteorologico dell’Alabama ha detto che uno dei tornado era largo almeno mezzo miglio e che viaggiava a una velocità compresa tra i 220 e i 265 chilometri orari, classificato come EF-3 sulla scala Fujita.

I morti sono tutti nella contea di Lee, ma non è chiaro se si trovassero in unico posto o meno. Da ieri i soccorsi hanno iniziato a lavorare in cerca di sopravvissuti, ma il tornado ha distrutto diverse centraline elettriche costringendoli ad usare le torce o i fanali dei veicoli. Più di 150 persone hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ha detto al New York Times Rita Smith, una portavoce dell’agenzia che si occupa della gestione delle emergenze nella contea. L’East Alabama Medical Center di Opelika ha ricoverato più di 60 pazienti nella notte di domenica.

I tornado sono molto comuni in questo periodo dell’anno nell’area: nel 2011 almeno 60 tornado avevano colpito l’Alabama distruggendo più di 230 edifici in tutto lo stato. Da allora non c’erano stati più eventi di quelle dimensioni, ma i tornado di domenica hanno già provocato più morti di quelle avvenute in tutto l’anno scorso negli Stati Uniti. Nel 2018, infatti, solo 10 persone erano state uccise dai tornado in tutto il paese.