Non sono ancora stati trovati Daniele Nardi e Tom Ballard, sul Nanga Parbat

Le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti che da domenica 24 febbraio risultano dispersi sulla montagna pakistana del Nanga Parbat, sono state complicate nel weekend dal brutto tempo, e non hanno ottenuto risultati. Da giorni era in programma che un elicottero prelevasse un alpinista spagnolo dal campo base del K2, montagna del Karakorum distante duecento chilometri in linea d’aria, per effettuare una ricerca con dei droni d’alta quota. Ma dopo vari ritardi e complicazioni non sono mai riusciti ad arrivare sul posto: lunedì mattina (ora italiana) è cominciato un nuovo tentativo per portare in elicottero gli alpinisti che dovranno cercare coi droni Nardi e Ballard al campo base del Nanga Parbat.

Col cuore pesante vi informiamo che gli elicotteri dell'aviazione pakistana non sono riusciti a condurre il team di… Gepostet von Daniele Nardi am Sonntag, 3. März 2019

Nardi, che è della provincia di Latina e ha 42 anni, e Ballard, che invece è britannico e ha 30 anni, stavano tentando di aprire una nuova via al Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo, di 8.125 metri, in Pakistan. Il loro obiettivo era arrivare in cima salendo per lo “sperone Mummery”, una parete sul cosiddetto versante Diamir della montagna (quello nord-ovest). L’ultima comunicazione con i due era avvenuta domenica mattina, e nei giorni seguenti erano state avviate le ricerche.

La tenda dei due era stata avvistata giovedì, coperta di neve, ma le fasi successive dei soccorsi sono state complicate e hanno avuto diversi imprevisti: una spedizione di alpinisti che si erano offerti volontari per recuperare i due era stata annullata per il rischio valanghe. Dopo che per un giorno gli elicotteri erano dovuti rimanere a terra per via delle schermaglie tra India e Pakistan il piano alternativo, quello che prevede l’aiuto dell’alpinista Alex Txikon e dei droni, non era potuto partire subito per problemi nel pagamento della società che gestiva i voli. Una volta risolti, poi, è arrivato il brutto tempo che ha portato nuove nevicate. Domenica infine Txikon è stato prelevato al campo base del K2, ma il meteo non ha ancora consentito il suo trasferimento al campo base del Nanga Parbat. Lunedì, dopo un lieve miglioramento, gli elicotteri sono riusciti a partire in direzione della montagna, ma non è ancora sicuro che riusciranno ad atterrare. Le famiglie di Nardi e Ballard hanno organizzato una raccolta fondi sul sito GoFundMe, che ha già ottenuto oltre 120mila euro di finanziamenti.