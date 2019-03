Juan Guaidó è tornato in Venezuela, dove rischia di essere arrestato

Juan Guaidó, l’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, è atterrato nell’aeroporto di Caracas dopo che il 22 febbraio aveva lasciato il paese per assistere al concerto organizzato sul confine tra Colombia e Venezuela dal miliardario Richard Branson. «Entriamo in Venezuela da cittadini liberi, che nessuno ci dica il contrario» ha scritto su Twitter dopo essere tornato in patria, e ha annunciato una mobilitazione nazionale per sabato 9 marzo.

Negli ultimi dieci giorni Guaidó aveva anche fatto un tour dei paesi dell’America Latina: dall’Ecuador è tornato in Venezuela, dove ora rischia di essere arrestato perché la Corte Suprema venezuelana gli aveva vietato di lasciare il paese. Guaidó era riuscito a lasciare il paese – i cui confini sono chiusi su ordine del presidente Nicolás Maduro – grazie all’aiuto di alcuni soldati dell’esercito vicini alla sua causa.