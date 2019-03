Fotofinish

In questi giorni sono in corso gli Europei indoor di atletica leggera, e per questo motivo un po’ delle foto di sport più belle della settimana arrivano da lì: la sabbia sollevata dal salto in lungo, un’atleta alla fine dei 3mila metri e la pece usata per tenere salda l’impugnatura nel salto con l’asta. Poi c’è chi fa surf di notte, Filippo Ganna che vince l’oro nell’inseguimento ai Campionati del mondo di ciclismo su pista, l’affollata partenza di una gara di sci di fondo e Ronaldinho davanti a un suo ritratto.