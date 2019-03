Cosa c’è stasera in TV

Questa sera su Rai Uno c’è una miniserie in prima serata adatta agli appassionati del più famoso romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa: la miniserie si chiama come il libro ed è diretta da Giacomo Battiato. Ci sono anche diversi film un po’ vecchiotti ma che vanno bene per tutte le stagioni: siete appassionati di rombi di motori e inseguimenti? C’è un Fast & Furious. Vi piacciono i film romantici dove però si soffre? Autumn in New York. Volete mucchi di zombie? C’è Benvenuti a Zombieland. O forse siete tra quelli che guardano i vecchi western? E allora Silverado, di Lawrence Kasdan. Per tutti gli altri, appuntamenti fissi con “L’isola dei famosi” e “Made in Sud”.



Rai Uno

21.25 – Il nome della rosa

Il nome della rosa è il famosissimo romanzo di Umberto Eco, edito per la prima volta da Bompiani nel 1980. Quella che andrà in onda stasera è una miniserie tratta dal romanzo, diretta da Giacomo Battiato e interpretata dal tedesco Damian Hardung e dall’italo-statunitense John Turturro. La storia è questa: in un’abbazia nell’Italia settentrionale del Trecento avvengono una serie di misteriosi omicidi sui quali indaga un frate francescano, Guglielmo da Baskerville (Turturro), accompagnato dal suo giovane aiutante, Adso da Melk (Hardung). La vicenda si intreccia con la situazione politica del tempo: proprio l’abbazia in cui avvengono gli omicidi, infatti, è stata scelta come sede per discutere alcune complicate questioni teologiche che dividono due fazioni della chiesa.

"Possa la mia mano non tremare nell’accingermi a dire quanto accadde."#IlNomeDellaRosa, in prima visione assoluta alle 21.25 su #Rai1 e in streaming su @RaiPlay anche in inglese o con audio-descrizione. pic.twitter.com/Wpgn162fLT — Rai1 (@RaiUno) March 4, 2019

Rai Due

21.20 – Made in Sud

Show comico di Rai 2 condotto da Fatima Trotta, a cui da questa edizione si aggiungerà l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino. I due saranno accompagnati da Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo, e da diversi comici provenienti soprattutto dal Sud Italia.

Rai Tre

21.20 – Autumn in New York

È un film romantico del 2000 diretto da Joan Chen e i cui protagonisti sono Richard Gere e Winona Ryder. Il film racconta la storia d’amore tra un uomo maturo, Keane (Gere), e una donna molto più giovane di lui, Charlotte (Ryder), che è anche la figlia di un vecchio amore di Keane. Per complicare le cose, Charlotte scopre di avere una grave malattia al cuore.

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show politico diretto da Nicola Porro.

Canale 5

21.20 – L’isola dei Famosi

Quattordicesima edizione del reality show in cui alcune persone più o meno famose devono resistere il più possibile su un’isola in Honduras. Il programma è condotto da Alessia Marcuzzi e i concorrenti di quest’anno sono Sarah Altobello, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Youma Diakite, Riccardo Fogli, Abdelkader Ghezzal, Demetra Hampton, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Taylor Mega, Viktorija e Virginia Mihajlović, Aaron Nielsen, Jo Squillo e Luca Vismara.

Curiosi di scoprire chi potrebbe essere il primo finalista dell'#Isola? 🏝 Nel frattempo leggete le anticipazioni dell'ottava puntata 👇https://t.co/026lpBsVEn — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 4, 2019

Italia Uno

21.27 – Fast & Furious – Solo parti originali

Film del 2009 diretto da Justin Lin e interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. È il sequel dei primi due film della saga e prequel di Tokyo Drift. La storia inizia otto anni dopo la fuga di Dominic Toretto (Vin Diesel) dagli Stati Uniti, su una spiaggia della Repubblica Dominicana insieme a Letty (Rodriguez). Per un’esigenza di trama, Dominic deve però tornare a Los Angeles, dove ritrova l’agente Brian O’Conner (Walker), con cui sarà costretto a collaborare per un obiettivo comune. E poi di nuovo via con gli inseguimenti d’auto, le esplosioni e tutto il resto.

La7

21.15 – Grey’s Anatomy

Due episodi della quattordicesima stagione di una delle serie più di successo della storia della televisione, creata da Shonda Rhimes.

TV8

21.25 – Casino Royale

È il ventunesimo film della serie 007, il primo in cui Daniel Craig interpreta James Bond. Il film, uscito nel 2006 diretto da Martin Campbell, racconta la storia di James Bond all’inizio della carriera da agente segreto.

Nove

21.30 – Pizza Hero

Nuovo programma di cucina che coinvolge i fornai italiani che hanno chiesto l’aiuto del panificatore romano Gabriele Bonci per rilanciare la loro attività.

Quel momento in cui vorresti teletrasportarti di fianco a @bonci_pizza, Massimo, Tino e le sorelle Schenone, #einvece. #PizzaHero pic.twitter.com/SIJuY2oFuo — NOVE (@nove) February 25, 2019

Rai 4

21.15 – Benvenuti a Zombieland

Film horror che, come suggerisce il nome, ha a che fare con gli zombie. È uscito nel 2009, diretto da Ruben Fleischer e interpretato tra gli altri da Woody Harrelson e Jesse Eisenberg. La storia è quella tipica da zombie: siamo in un’America post-apocalittica e ci sono gli zombie ovunque, ma a un certo punto c’è anche Bill Murray, che non è uno zombie ma fa finta di esserlo, tutto truccato per mischiarsi tra i veri zombie e farla franca. Benvenuti a Zombieland è costato poco più di 20 milioni di dollari e ne ha incassati solo in Nord America circa 75.

Rai Movie

21.10 – Silverado

È un western girato negli anni Ottanta, un periodo in cui si pensava che i western avessero smesso di funzionare, e diretto da Lawrence Kasdan. Parla di quattro ex detenuti innocenti e per bene che devono andare a Silverado, dove vive la famiglia di uno di loro. Quando arrivano scoprono che dovranno combattere, perché qualcuno sta provando a sovvertire l’ordine pacifico della città. I quattro sono Kevin Kline, Scott Glenn, Danny Glover e Kevin Costner. Il New York Times lo recensì scrivendo: «Silverado è abbastanza moderno da rendere i suoi paesaggi più grandi, i suoi protagonisti più piccoli e le polarizzazioni morali meno fortemente distinte». Parlando di western, Kasdan disse: «Puoi raccontare ogni storia, con un western. Come si fa a non esserne innamorati?».

Iris

21.00 — Eyes Wide Shut

Fu l’ultimo film di Stanley Kubrick e l’ultimo film insieme di Nicole Kidman e Tom Cruise, che allora erano una coppia e che si separarono due anni dopo. Questo film, tratto dal romanzo Doppio sogno di Arthur Schnitzler, fu presentato a Venezia. Nel film – uno di quelli di cui non ha molto senso presentare la trama in due righe – ci sono diverse scene erotiche e si parlò in particolare di una scena con un’orgia. Uscì dopo la morte di Kubrick, il 7 marzo 1999.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Hangman – Il gioco dell’impiccato

Sky Cinema Family

21.00 – Shrek 2

Sky Cinema Cult

21.00 — Il mio amico Einstein