Le partite della 26ª giornata di Serie A

La ventiseiesima giornata di Serie A è iniziata ieri con la partita tra Cagliari e Inter, finita 2-1, e prosegue oggi e domani con due partite “di cartello”. Il derby di Roma, stasera, e Napoli-Juventus, domani. Nella partita di oggi delle 18, in casa contro il Sassuolo, il Milan ha la possibilità di superare l’Inter per la prima volta in stagione. La partita tra Juventus e Napoli molto difficilmente riaprirà il campionato, ma di certo per entrambe le squadre sarebbe molto utile vincere, soprattutto per prendere l’inerzia giusta per le successive partite.

Venerdì

Cagliari-Inter 2-1

Sabato

15.00

Empoli-Parma [Sky]

18.00

Milan-Sassuolo [Sky]

20.30

Lazio-Roma [DAZN]

Domenica

12.30

Torino-Chievo [DAZN]

15.00

Spal-Sampdoria [Sky]

Udinese-Bologna [Sky]

Genoa-Frosinone [DAZN]

18.00

Atalanta-Fiorentina [Sky]

20.30

Napoli-Juventus [Sky]

La classifica

1) Juventus 69

2) Napoli 56

3) Inter 47**

4) Milan 45

————————————

5) Roma 44

6) Lazio 38*

7) Torino 38

————————————

8) Atalanta 38

9) Fiorentina 36

10) Sampdoria 36

11) Sassuolo 31

12) Genoa 29

13) Parma 28

14) Cagliari 27**

15) Spal 23

16) Udinese 22*

17) Empoli 21

————————————

18) Bologna 18

19) Frosinone 16

20) Chievo Verona 9 **

* Una partita in meno, ** Una partita in più

** Penalizzazione di 3 punti

La classifica dei marcatori

1) 🇵🇹 Cristiano Ronaldo 19

2) 🇵🇱 Krzysztof Piatek 18

3) 🇮🇹 Fabio Quagliarella 17

4) 🇨🇴 Duvan Zapata 16

5) 🇵🇱 Arkadiusz Milik 14

6) 🇮🇹 Ciro Immobile 11

7) 🇮🇹 Francesco Caputo 11

8) 🇮🇹 Andrea Petagna 10

9) 🇦🇷 Mauro Icardi 9

10) 🇮🇹 Leonardo Pavoletti 9