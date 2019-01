Le previsioni del meteo per domani, mercoledì 9 gennaio

Pioggia, neve e sole: ci sarà di tutto nella giornata di domani, a seconda delle regioni. Al Sud ci sarà molta pioggia e forse anche neve, ma le temperature sono in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Diverso il discorso nelle regioni del Nord, dove farà più freddo ma sarà più soleggiato, tranne in alcune regioni montane dove dovrebbe nevicare. Non si può certo dire che il meteo ci stia facilitando il rientro dalle vacanze.

Al Nord di mattina ci sarà sole dappertutto tranne in Trentino-Alto Adige, dove è prevista neve. Di pomeriggio ci saranno nuvole e pioggia in Valle d’Aosta, mentre in serata e nelle ore notturne sarà solo nuvoloso e non pioverà né nevicherà.

Al Centro dovrebbe nevicare al confine tra Abruzzo e Lazio, poi anche qui dovrebbe essere solamente nuvoloso per il resto della giornata, senza pioggià né neve.

Al Sud pioverà praticamente ovunque in mattinata, con neve prevista in Molise. Di pomeriggio migliorerà solamente in Campania e potrebbe nevicare anche in Basilicata. Di sera, invece, il brutto tempo continuerà solo in Calabria e sulle isole: in Sardegna dovrebbe nevicare nella zona di Nuoro.