Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in televisione Rai 1 trasmette un film italiano con Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Laura Morante, mentre su Rai 2 va in onda una commedia sentimentale, Principe azzurro cercasi, sequel del film mandato in onda esattamente una settimana fa. Su Rai 3, invece, c’è uno speciale dei Dieci comandamenti di Domenico Iannacone. Mediaset trasmette due repliche e un film con Sylvester Stallone e Sharon Stone. Su La7 continua la miniserie su Tutankhamon con Ben Kingsley.

Rai 1

21.25 – Se Dio vuole

È un film del 2015 con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante e Ilaria Spada che racconta di Tommaso, un padre di famiglia preoccupato dai comportamenti del figlio, che ogni sera esce di casa senza dire dove va. Un giorno annuncia ai familiari la sua decisione di diventare prete, ma il padre, ateo convinto, non lo riesce ad accettare. Scopre così che a convincere il figlio sono state le messe officiate da un tale don Pietro, di cui Tommaso non si fida.

Rai 2

21.05 – Principe azzurro cercasi

È un film del 2004 diretto da Garry Marshall, seguito del film Pretty Princess del 2001. La protagonista è pronta ad assumere il ruolo di principessa di Genovia. Non appena si trasferisce nel palazzo reale deve fare i conti con un’antica tradizione per la quale prima di diventare regina deve trovarsi un marito.

Rai 3

21.20 – I dieci comandamenti: Anime salve

Puntata speciale del programma d’inchiesta condotto da Domenico Iannacone che racconta la storia e le opere della Compagnia della Fortezza, una compagnia teatrale formata da detenuti e osservata con attenzione da diversi ricercatori internazionali.

ANIME SALVE

Cosa spinge un uomo libero a varcare la soglia di un carcere ogni giorno per anni? Perché si auto-reclude? Cosa cerca lì dentro?

Vi aspetto domenica 30 Dicembre alle 21.25 su #Rai3

Non mancate!

Domenico #Iannacone #idiecicomandamenti pic.twitter.com/0EyN3pIqHY — I Dieci Comandamenti (@i10comandamenti) December 28, 2018

Rete 4

21.30 – Lo specialista

È un film del 1994 diretto da Luis Llosa, con Sylvester Stallone, Sharon Stone e James Woods. Stallone interpreta Ray Quick, un ex agente della CIA che aiuta una donna nella sua vendetta contro una famiglia di mafiosi.

Canale 5

21.25 – Victoria

È la nona puntata della prima stagione della serie sulla vita della regina Vittoria d’Inghilterra, interpretata dall’attrice britannica Jenna Coleman.

In prima serata su #Canale5 #Victoria, speciale natalizio della serie di culto ispirata alla vita della Regina Victoriahttps://t.co/VUDq0WbXjv pic.twitter.com/gmUKmOswPT — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) December 30, 2018

Italia 1

21.25 – Very Big Show

È uno spettacolo del comico milanese Andrea Pucci registrato al Teatro Nazionale di Milano assieme a Katia Follesa.

La7

20.30 – TUT – Il destino di un faraone

È una miniserie in tre puntate che racconta la vita del faraone egiziano Tutankhamon, dall’ascesa al potere fino alla morte. Il faraone è interpretato dall’attore canadese Avan Jogia, mentre il Gran Visir Ay è interpretato da Ben Kingsley.

TV8

21.15 – Johnny Stecchino

È una commedia del 1991 di e con Roberto Benigni. Dante è un autista di autobus fiorentino, inconsapevolmente identico a Johnny Stecchino, un boss mafioso pentito che la mafia ha minacciato di morte. Dante conosce per caso Maria, la moglie di Johnny, che lo convince con l’inganno a raggiungerla a Palermo: secondo il piano, dovrebbe prendere il posto del boss e farsi uccidere al posto suo.

È identico o non gli somiglia per niente? 🤔

Arriva #JohnnyStecchino alle 21:15 su TV8 📺 pic.twitter.com/kyOzuOBhxH — TV8 (@TV8it) December 30, 2018

Iris

21.00 – Un poliziotto alle elementari

Il titolo originale è Kindergarten Cop. Una montagna di nome Arnold Schwarzenegger deve infiltrarsi in una scuola elementare californiana, come maestro, per proteggere una famiglia da un ricco e spietato trafficante di droga.

Rai 4

21.05 – Last Knights

È un film del 2015 diretto da Kazuaki Kiriya, con Clive Owen, Morgan Freeman e Cliff Curtis. Un gruppo di cavalieri cerca di vendicare la rovina del loro signore causata da un ministro corrotto.

Rai Movie

21.10 – Krakatoa est di Giava

È un film del 1969 diretto da Bernard Kowalski, con Maximilian Schell e Diane Baker. Si basa su una vicenda legata alla grandiosa eruzione del vulcano Krakatoa in Indonesia nel 1883.

Alle 21.10 "Krakatoa, est di Giava" di Bernard L. Kowalski con Maximilian Schell, Rossano Brazzi, Brian Keith, Diane Baker pic.twitter.com/lRG6YTO04x — Rai Movie (@raimovie) December 30, 2018

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Sky Cinema Family

21.00 – Ferdinand

Sky Cinema Max

21.00 – Spiderman: Homecoming