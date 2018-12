Best of bestie 2018

È una vecchia tradizione del Post. Benché alla qualità delle foto ci teniamo molto, come si sa, e non vogliamo far perdere tempo a nessuno con gallery insulse e che non mantengono ciò che promettono, per altre raccolte fotografiche non abbiamo inventato niente: le foto del giorno, le foto di sport, i reportage fotografici, i progetti artistici.

Invece le foto di animali (“le bestie”, come le chiamiamo affettuosamente qui da noi) sono un’idea che avemmo subito, più di otto anni fa, per ricostruire l’ammirazione spettacolare per le immagini della natura che un tempo fu degli album di figurine, e poi dei documentari naturalistici, e ora è un po’ meno frequente: anche se le vite e il mondo hanno reso più facile andare a vederli davvero, gli animali.

E sì, questa era l’introduzione alla raccolta delle foto di animali più belle dell’anno scorso, fin qui, e ce la siamo rivenduta: siete diventati di più, noi a condividere questa cosa ci teniamo, e volevamo raccontarla. Ora godetevele, con una solita avvertenza: prendetevi qualche secondo in più dello sfoglio, stateci sopra il tempo di osservare, notare, meravigliarvi. Godetevele. E buon anno, bestie.