Un gruppo di ultras del Bologna ha aggredito un pullman di ultras del Torino fermo in un autogrill della Toscana. Entrambe le tifoserie organizzate viaggiavano in direzione sud: il Bologna giocherà oggi pomeriggio alle 15 in casa del Napoli mentre il Torino alla stessa ora sarà a Roma contro la Lazio. Secondo la ricostruzione di Lettera 43 l’aggressione è iniziata quando un gruppo di ultras del Bologna ha incrociato un gruppo di ultras del Torino. Tra i due gruppi ci sono stati anche «spintoni e pugni», scrive Repubblica, e alla fine i tifosi del Bologna hanno lanciato delle pietre contro un altro pullman di tifosi del Torino, spaccando alcuni vetri. Al momento non ci sarebbero feriti. Il pullman dei tifosi del Torino è ripartito con alcuni cartoni per coprire i vetri rotti.